Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определил список позиций, на которые ему необходимо усиление.
Как сообщает Corriere dello Sport, первая цель – новый голкипер. Контракт Антонио Миранте с клубом заканчивается этим летом, а в игре Пау Лопеса есть сомнения. Основной вариант – аргентинец Хуан Муссо из «Удинезе», среди других имён — Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алессио Краньо («Кальяри») и Алекс Мерет («Наполи»). Всё будет зависеть от трансферной стоимости каждого игрока.
В качестве опции на место центрального защитника фигурирует имя бывшего подопечного Моуринью по «Тоттенхэму» — Эрика Дайера. Ещё один игрок «шпор» Пьер-Эмиль Хёйберг рассматривается как усиление линии полузащиты.
Возвращение из аренд Дженгиза Ундера («Лестер») и Джастина Клюйверта («РБ Лейпциг») увеличит выбор для Моуриньо на флангах атаки. Также португалец заинтересован в работе с 33-летним Хуаном Матой из «МЮ», который не получает большого количества игрового времени в составе «красных дьяволов».
Главная цель в нападении – Андреа Белотти из «Торино». 27-летний итальянец не продлевает контракт, действующий до лета 2022 года, «Рома» надеется приобрести футболиста по приемлемой цене.
Напомним, 4 мая стало известно, что Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому» с сезона-2021\2022. Контракт заключён сроком на два года.
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