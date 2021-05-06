Шварц: мы с Нойштедтером поговорили. Всё в порядке

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о разговоре с защитником Романом Нойштедтером после его результативных ошибок, а также выразил удовлетворение игрой команды, несмотря на поражения.



«В субботу у нас был разговор с Нойштедтером, мы всё обсудили, всё в порядке. Мы разочарованы результатами двух последних матчей, но я доволен игрой. Она заслуживает похвалы, и мы довольны её качеством. Нынешний тренировочный процесс меняет не лучшую атмосферу после поражений. Я вижу, что ребята подходят к работе с полной самоотдачей.



Могу сказать, что мы подходим к матчам в полной боевой готовности. Вижу насколько парни готовы и рвутся в бой», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.