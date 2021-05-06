Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шварц: мы с Нойштедтером поговорили. Всё в порядке

Шварц: мы с Нойштедтером поговорили. Всё в порядке
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о разговоре с защитником Романом Нойштедтером после его результативных ошибок, а также выразил удовлетворение игрой команды, несмотря на поражения.

«В субботу у нас был разговор с Нойштедтером, мы всё обсудили, всё в порядке. Мы разочарованы результатами двух последних матчей, но я доволен игрой. Она заслуживает похвалы, и мы довольны её качеством. Нынешний тренировочный процесс меняет не лучшую атмосферу после поражений. Я вижу, что ребята подходят к работе с полной самоотдачей.

Могу сказать, что мы подходим к матчам в полной боевой готовности. Вижу насколько парни готовы и рвутся в бой», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021