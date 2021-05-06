Английская Премьер-лига объявила о датах трансферного окна на лето 2021 года

Английская Премьер-лига подтвердила даты трансферного периода на лето 2021 года.
«Окно будет открыто в течение 12 недель с 9 июня и закроется 31 августа. Даты будут соответствовать другим европейским лигам», — говорится в официальном заявлении лиги.
Напомним, что ранее трансферное окно АПЛ не было синхронизировано с другими европейскими лигами, закрываясь перед первым туром чемпионата.
После 34 туров чемпионата Англии сезона-2020/2021 лидирует «Манчестер Сити» (80). Для победы в лиге «горожанам» достаточно выиграть один матч из оставшихся четырёх либо ожидать осечки занимающих второе место «Манчестер Юнайтед», в активе которых 67 очков в 33 играх.
Ранее стало известно, что в сезоне-2021/2022 в АПЛ не сыграет «Шеффилд Юнайтед», потерявший математические шансы на сохранение прописки. «Норвич» и «Уотфорд» обеспечили себе место в английском высшем дивизионе, заняв первые два места в Чемпионшипе.
- 6 мая 2021
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