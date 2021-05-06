Каррагер: теперь ясно, почему испанцы хотят Суперлигу. Они не могут соперничать с АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что желание «Реала» и «Барселоны» организовать Европейскую Суперлигу связано с силой английских клубов. Накануне, 5 мая, «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов, пропустив в финал «Челси».
«Если вернуться к истории с Суперлигой, то сейчас становится понятно, почему испанские гранды так хотят создать новый турнир. Они просто не могут соперничать с английской Премьер-лигой. Дело не только в уровне футбола, но и в деньгах и тренерах. Там работают Тухель, Гвардиола, Клопп. АПЛ — место, куда все стремятся, и остальная Европа в этом плане отстаёт.
«Челси» не просто победил «Реал», они разнесли соперника в двух матчах. «Реал» должен был пропустить четыре или пять мячей», — цитирует Каррагера Metro со ссылкой на CBS Sports.
- 6 мая 2021
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