В «Вольфсбурге» заявили о желании выкупить у «Динамо» Максимилиана Филиппа

Полузащитник московского «Динамо» Максимилиан Филипп, в настоящее время выступающий за «Вольфсбург» на правах аренды, может перебраться в немецкую команду на постоянной основе.



Как сообщает Kicker, клуб рассчитывает договориться с бело-голубыми о сумме трансфера. При этом уже истёк срок, в течение которого «Вольфсбург» мог активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста за € 11 млн, прописанную в арендном договоре.



«Если удастся согласовать условия, то мы бы хотели продолжить работать с Филиппом», — заявил управляющий директор немецкого клуба Йорг Шмадтке.



Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 20 млн. В аренду в «Вольфсбург» перебрался в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 21 матч в Бундеслиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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