Шварц: «Динамо» следит за Филиппом

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о состоянии команды в преддверии матча с «Уфой», а также сообщил, что клуб следит за выступающим на правах аренды за «Вольфсбург» нападающим Максимилианом Филиппом.
«Команда находится в хорошем физическом состоянии. На сборах был создан хороший задел, доказательство тому — матчи до паузы на сборные. «Уфа» — очень хорошая команда. Посмотрел матчи с «Локомотивом» и «Рубином», проанализировали последние встречи. Команда обладает достаточно хорошими исполнителями.
Следим за Филиппом. Не могу сказать, что смотрим матчи каждую неделю, но есть статистические данные по игрокам, находящимся в аренде», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Динамо» — «Уфа» состоится завтра, 3 апреля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 2 апреля 2021
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