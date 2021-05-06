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«Рубин» нарушил регламент на 100 тыс. рублей. КДК объявил штрафы после 28-го тура РПЛ

«Рубин» нарушил регламент на 100 тыс. рублей. КДК объявил штрафы после 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о назначении штрафов по итогам матчей 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Матч «Уфы». Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

«Рубин» — «Динамо». «Рубин» не подавал апелляцию по удалению Самошникова. КДК рассмотрел данный эпизод и принял решения ограничиться одним матчем дисквалификации, не применять дополнительной дисквалификации. За нарушение санитарного регламента оштрафовать «Рубин» на 50 тыс. рублей.
За нарушение чистой зоны при праздновании гола отштрафовать «Рубин» ещё на 50 тыс. рублей. За нарушение социальной дистанции «Динамо» заплатит 50 тыс. рублей.

«Ротор» — «Ахмат». За нарушение санитарного регламента оштрафовать «Ротор» на 50 тыс. рублей», — слова Григорьянца передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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