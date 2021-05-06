Тренер «Минска»: «Крылья» не получили лицензию РПЛ, потому что должны нам денег за игрока

Главный тренер «Минска» Фёдор Щербаченко рассказал, что самарские «Крылья Советов» задолжали белорусскому клубу € 45 тыс. за трансфер Дмитрия Прищепы. По словам российского специалиста, это стало одной из причин недопуска самарской команды в Российскую Премьер-Лигу.
«У «Минска» тесные связи с «Крыльями Советов» и «Оренбургом»: самарцы зимой приобрели защитника молодёжной сборной Беларуси Дмитрия Прищепу, а у нас играет оренбуржец Семён Столбов. У «Крыльев» были достаточно затратные трансферы чертановцев — и потом ещё зимой, в том числе Прищепы. За него «Минску» должны были перечислить средства двумя траншами. По второму платежи просрочены. Самарцы задолжали 45 тысяч евро. У «Крыльев» солидный кадровый актив. Но как бы ни пришлось его распродавать.
Что касается Оренбурга. Был там несколько раз. Стадион не проходит по вместимости, да и раздевалки, скажем так, вызывают дискомфорт у приезжающих. Тем не менее, считаю, что спортивный принцип должен быть во главе, если «Оренбург» в таком тяжёлом турнире, как ФНЛ, завоюет второе место. Они весь сезон за это бились! Им надо дать срок для устранения недостатков, но блокировать выход — неправильно. Общаюсь со специалистами, коллегами — все придерживаются такого же мнения», — приводит слова Щербаченко «Матч ТВ».
- 6 мая 2021
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