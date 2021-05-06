«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: гости открыли счёт в матче, гол забил Кавани

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА римская «Рома» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).

Счёт в матче открыл «Манчестер Юнайтед». На 39-й минуте гол забил Эдинсон Кавани. Фред сделал передачу на ход Кавани, и уругваец от линии штрафной мощно пробил. Миранте не смог спасти ворота.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рома» — «Манчестер Юнайтед».

Матч обслуживает бригада арбитров из Германии, которую возглавляет Феликс Брих. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Феликс Цвайер.

Первая встреча команд состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего выявляют «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».