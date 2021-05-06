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В финале Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал»

В финале Лиги Европы сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал»
Футбол / Лига Европы 0
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Определились финалисты Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. В решающем матче за трофей встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

На стадии 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» переиграл римскую «Рому» со счётом 8:5 по сумме двух матчей. «Красные дьяволы» разгромили «волков» в первом матче (6:2), превратив ответную встречу в формальность. Римляне взяли реванш в ответном матче (3:2), но переломить ход борьбы за финальную путёвку не удалось.

«Вильярреал» преодолел на стадии полуфинала достаточно серьёзное препятствие в лице лондонского «Арсенала». В первом матче «жёлтая субмарина» победила со счётом 2:1, а ответная встреча завершилась нулевой ничьей.

Действующим победителем турнира является «Севилья», которая в финальном матче предыдущего розыгрыша ЛЕ обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2.

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