Эмери в пятый раз вывел команду в финал Лиги Европы. Трижды его клуб брал трофей

«Вильярреал» вышел в финал Лиги Европы, сыграв нулевую ничью с «Арсеналом» в ответном полуфинальном матче. Для главного тренера испанского клуба Унаи Эмери будущий финал станет пятым в карьере.



«Вильярреал» преодолел на стадии полуфинала достаточно серьёзное препятствие в лице лондонского «Арсенала». В первом матче «жёлтая субмарина» победила со счётом 2:1, а ответная встреча завершилась нулевой ничьей. В решающем матче за трофей встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».



Испанский специалист трижды подряд, с 2014 по 2016 год, выводил в финал второго по значимости европейского турнира «Севилью». Во всех трёх случаях «Севилья» выиграла турнир. А в 2019 году Эмери вышел в финал с «Арсеналом», но его команда уступила трофей лондонскому «Челси».



Ранее Эмери установил рекорд турнира среди тренеров, в шестой раз в карьере выведя свой коллектив в полуфинал Лиги Европы. Помимо «Вильярреала», Унаи по одному разу выводил в полуфинал ЛЕ «Валенсию» и «Арсенал».