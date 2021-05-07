«Айнтрахт» готов продать Андре Силву в «Манчестер Юнайтед»

Франкфуртский «Айнтрахт» готов продать своего португальского нападающего Андре Силву в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, «красные дьяволы» направили официальный запрос на переход. Клуб из Франкфурта хочет выручить за игрока не меньше € 40 млн. Андре Силва забил 25 голов в 29 матчах чемпионата Германии.

В апреле сообщалось, что «Реал» и «Айнтрахт» могут осуществить обмен нападающими в летнее трансферное окно — Андре Силву на Луку Йовича и доплату в € 20 млн.

Силва начинал карьеру в «Порту», а в 2017 году его приобрёл «Милан». Сумма трансфера составила € 38 млн. Из итальянской команды он уходил в аренду в «Севилью», а в 2019 году перебрался в «Айнтрахт». В прошлом году клуб из Франкфурта выкупил его контракт.