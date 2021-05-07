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Слуцкий — о матче с «Арсеналом»: всё будет очень сложно, ни у кого нет права на ошибку

Слуцкий — о матче с «Арсеналом»: всё будет очень сложно, ни у кого нет права на ошибку
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Каждая успешная игра даёт нам шанс на более высокое место, и чем меньше этих игр остаётся, тем этот шанс выше. На данный момент победа над «Динамо» сделала игру в Туле сверхопределяющей. «Арсеналу» тоже нужны очки, как и нам, поэтому будет сверхбоевая игра. На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества. Это усиливает фактор: кто выиграет больше единоборств, кто проявит больше желания, старания, тот победит. Сейчас у «Арсенала» в игре со «Спартаком» было много дисквалифицированных игроков, которые вернутся в матче с нами. То есть, как обычно, всё будет очень сложно. Наверняка всё решат определённые моменты, связанные с исполнительским мастерством, с проявлением той мотивации, которая есть у каждой из команд.

Когда ты играешь с «Динамо», «Спартаком» или «Зенитом», это один игровой сценарий, когда играешь с командами, которые борются за выживание, это другой сценарий, потому что ни у кого нет права на ошибку. Думаю, в плане зрелищности будут выигрывать такие матчи, как с «Динамо», а в плане важности любого эпизода, накала, конечно, сложнее такие матчи, как с Тулой.

Кадровая ситуация особо не поменялась по сравнению с матчем с «Динамо». У нас есть дисквалифицированный Самошников. Есть небольшие проблемы у отдельных игроков, но они всегда бывают в конце сезона. Но в целом, кроме потери Самошникова, кардинальных потерь больше нет.

День рождения уже прошёл, а матч настолько важен, что он затмевает все личные события», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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