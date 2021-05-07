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Матич: «МЮ» подходит к финалу Лиги Европы с мыслями о победе. Не хотим проигрывать

Матич: «МЮ» подходит к финалу Лиги Европы с мыслями о победе. Не хотим проигрывать
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о выходе команды в финал Лиги Европы по итогам противостояния с «Ромой».

Напомним, в первом матче, состоявшемся в Манчестере, «красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 6:2. В ответной встрече, которая прошла накануне, 6 мая, в Риме, итальянская команда добыла победу — 3:2. В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом».

«Мы подходим к финалу с мыслями о победе, не хотим проигрывать. С уважением относимся к «Вильярреалу». Разочарованы сегодняшним поражением, но у нас есть возможность выиграть трофей», — приводит слова Матича пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).

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