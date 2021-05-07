Матич: «МЮ» подходит к финалу Лиги Европы с мыслями о победе. Не хотим проигрывать
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о выходе команды в финал Лиги Европы по итогам противостояния с «Ромой».
Напомним, в первом матче, состоявшемся в Манчестере, «красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 6:2. В ответной встрече, которая прошла накануне, 6 мая, в Риме, итальянская команда добыла победу — 3:2. В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом».
«Мы подходим к финалу с мыслями о победе, не хотим проигрывать. С уважением относимся к «Вильярреалу». Разочарованы сегодняшним поражением, но у нас есть возможность выиграть трофей», — приводит слова Матича пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).
Магуайр: выход «МЮ» в финал Лиги Европы — большое достижение. Теперь надо выиграть там!
Рекомендуем вам
- 7 мая 2021
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:04
-
12:57
-
12:41
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:09
-
11:57
-
11:56
-
11:34
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:11
-
10:52
-
10:45
-
10:36
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
09:54
-
09:48
-
09:28
-
09:18
-
08:54
-
08:32
-
08:30
-
07:45
-
07:37
-
05:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам