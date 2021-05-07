Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от коронавируса во Франции, сообщает RMC Sport.



«В молодом возрасте мы больше слушаем друга, чем главу страны или даже врача, которым являюсь я. Когда придет врёмя, рекламы будут посвящены самым молодым. Цель — поговорить об этом с актёрами, рэперами, спортсменами. Мбаппе был бы отличным вариантом», — заявил председатель комитета по вакцинации Алан Фишер.



Напомним, в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 43 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 37 забитыми мячами и 10 результативными передачами.



Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Ранее парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн.

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