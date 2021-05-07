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Отец Куртуа — об Азаре: смеяться через две минуты после вылета — это непрофессионально

Отец Куртуа — об Азаре: смеяться через две минуты после вылета — это непрофессионально
Футбол / Лига чемпионов 0
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Тьерри Куртуа, отец вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, поделился мнением об инциденте с участием нападающего «сливочных» Эдена Азара.

На днях «сливочные» проиграли «Челси», за который ранее выступал форвард, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:2) и вылетели из турнира. После окончания встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками. Болельщиков «сливочных» эти кадры привели в ярость.

«Со стороны Азара было не очень умно так поступать. Наверное, он не подумал дважды перед этим, но фанаты «Реала» восприняли эти фотографии очень болезненно. Футболист смеётся через две минуты после вылета из турнира — я бы сказал, что это непрофессионально.

Азар всё ещё может принести «Реалу» титул чемпиона Испании в оставшихся четырёх матчах. В таком случае ему всё простят и забудут. Серхио Рамос — вот кто должен поговорить с ним о произошедшем», — цитирует Куртуа-старшего Goal.com со ссылкой на HLN Sportcast podcast.

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