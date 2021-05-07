«Реал» установил ценник на Эдена Азара

Стало известно, сколько мадридский «Реал» намерен выручить с продажи нападающего Эдена Азара. Ранее сообщалось, что игрока выставили на трансфер.
По информации Abc.es, «Королевский клуб» расстанется с 30-летним бельгийским футболистом, если получит предложение в размере примерно € 50 млн.
На днях «Реал» проиграл «Челси», за который ранее выступал Азар, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:2) и вылетел из турнира. После окончания встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками. Болельщиков «сливочных» эти кадры привели в ярость.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 7 мая 2021
-
16:46
-
16:45
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
15:43
-
15:36
-
15:24
-
15:20
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:26
-
14:26
-
14:25
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:04
-
12:57
-
12:41
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:09
-
11:57
-
11:56
-
11:34
-
11:30
-
11:28