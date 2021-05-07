«Реал» установил ценник на Эдена Азара

Стало известно, сколько мадридский «Реал» намерен выручить с продажи нападающего Эдена Азара. Ранее сообщалось, что игрока выставили на трансфер.



По информации Abc.es, «Королевский клуб» расстанется с 30-летним бельгийским футболистом, если получит предложение в размере примерно € 50 млн.



На днях «Реал» проиграл «Челси», за который ранее выступал Азар, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:2) и вылетел из турнира. После окончания встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками. Болельщиков «сливочных» эти кадры привели в ярость.



Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Азар: у меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала», я приехал сюда побеждать