Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» установил ценник на Эдена Азара

«Реал» установил ценник на Эдена Азара
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Стало известно, сколько мадридский «Реал» намерен выручить с продажи нападающего Эдена Азара. Ранее сообщалось, что игрока выставили на трансфер.

По информации Abc.es, «Королевский клуб» расстанется с 30-летним бельгийским футболистом, если получит предложение в размере примерно € 50 млн.

На днях «Реал» проиграл «Челси», за который ранее выступал Азар, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:2) и вылетел из турнира. После окончания встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками. Болельщиков «сливочных» эти кадры привели в ярость.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Азар: у меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала», я приехал сюда побеждать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021