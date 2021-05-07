Отстранённому арбитру Васильеву предложат пройти тест на полиграфе

Отстранённому на время служебной проверки арбитру Станиславу Васильеву будет предложено пройти тест на детекторе лжи. Полиграф станет одним из важных составляющих проверки судьи, информирует «РБ Спорт».

Напомним, ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц заявил, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии было принято решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.