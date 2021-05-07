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Британский министр транспорта: болельщикам не стоит ехать в Турцию. Мы можем принять финал

Британский министр транспорта: болельщикам не стоит ехать в Турцию. Мы можем принять финал
Футбол / Лига чемпионов 0
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Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что болельщикам «Челси» и «Манчестер Сити» не стоит ехать в Турцию на финал Лиги чемпионов.

«Болельщикам не стоит посещать страны красной зоны, кроме как при самых крайних обстоятельствах. Турция – одна из таких. Англия имеет успешный опыт проведения матчей со зрителями во время пандемии. Наше правительство открыто для проведения игры в Англии, но это решение полностью остаётся за УЕФА. Но, учитывая, что в финале участвуют два английских клуба, мы с нетерпением ждём, что они скажут», — цитирует слова Шэппса BBC.

Сообщается, что правительство рассмотрит различные варианты в случае решения УЕФА отдать финал Англии, в том числе предоставит льготы на поездки для игроков и персонала клубов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между английскими «Челси» и «Манчестер Сити» должен состоятся 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция).

Финал Лиги чемпионов может пройти на стадионе «Астон Виллы»
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