Де Брёйне: был взволнован, услышав финальный свисток в ответном матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал об эмоциях, которые настигли его с финальным свистком в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).



«Я был взволнован, услышав финальный свисток. Не думаю, что у меня появилось чувство облегчения, потому что по ходу матча, особенно после красной карточки Анхеля Ди Марии, мы понимали, что у нас есть невероятный шанс добиться поставленной цели, что мы больше не проиграем. Чем ближе дело подходило к свистку, тем больше мы волновались, зная, что будем играть в финале Лиги чемпионов.



В раздевалке все были очень счастливы, и теперь мы с нетерпением ждём финала. В ближайшем матче АПЛ с «Челси» мы не будем пытаться нанести лондонцам психологический удар. Некоторые люди могут считать по-другому, но я думаю, что у нас сейчас совершенно другие цели — оформить чемпионство», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.



Матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 8 мая, начало — в 19:30 мск. В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. 29 мая эти же команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов, который должен пройти на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле.

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