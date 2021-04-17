Экс-руководитель «Динамо» рассказал, почему сорвались трансферы Де Брёйне и Ракитича

Исполнительный директор «Химок» Роман Дьяков, ранее работавший в «Динамо», рассказал о причинах, по которым сорвались трансферы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, полузащитника «Севильи» Ивана Ракитича и нападающего «Аякса» Душана Тадича.



«В тот момент Де Брёйне был травмирован, играл в Бельгии. Был контакт с «Генком», узнавали, почему он травмирован. Клуб ответил уклончиво. Сказали, что как только он выздоровеет, можно будет ознакомиться с его способностями. Они были не против его продать. Нам нужно было убедиться, что он действительно боевая единица, потому что тогда уверенности в этом не было. А внутри их медицинского штаба было мнение, что травма могла превратиться в хроническое заболевание. Это риски, которые мы не стали брать на себя.



По Ракитичу мы дошли до разговора с агентом. Ему футболист сказал, что у него другие планы и деньги не очень важны. Он хотел играть в «Барселоне». Говорил, что поедет в «Севилью», чтобы потом перейти оттуда в «Барселону». Когда это всё произошло, я был шоке.



По Тадичу мы не дошли до обсуждения личных условий. Мы согласовали условия трансфера, но тренерский штаб выбрал другого игрока — Нехайчика. Не надо доверять тренерам, вы становитесь заложниками третьих лиц. Тренер не может составить качественного мнения об игроке. У него нет возможностей, он занят другим», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

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