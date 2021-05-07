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Гвардиола: слишком рано говорить, что завтрашний матч с «Челси» — репетиция финала ЛЧ

Гвардиола: слишком рано говорить, что завтрашний матч с «Челси» — репетиция финала ЛЧ
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке к матчу 35-го тура АПЛ с «Челси».

«Если бы мы играли в финале Лиги чемпионов уже через неделю, то могли бы называть завтрашний матч в АПЛ репетицией. Но после завтрашнего матча до встречи в Стамбуле останется 21-22 дня. За это время многое может случиться. Мы просто должны сосредоточиться на завтрашнем матче. Прямо сейчас, поверьте мне, нет ни одной мысли о финале Лиги чемпионов.

Считаю необходимым поздравить «Челси». Они провели два хороших матча с королём этого соревнования в лице мадридского «Реала». Мы постараемся выйти на поле с теми игроками, которые, на наш взгляд, идеально подходят для завтрашнего матча», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 8 мая, начало — в 19:30 мск. В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. 29 мая эти же команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов, который должен пройти на Олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле.

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