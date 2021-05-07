Лаутаро Мартинес рассказал, что был «очень близок» к переходу в «Барселону»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что мог оказаться в «Барселоне» или «Реале».
«У меня были переговоры с «Барселоной», но у неё возникли финансовые сложности, и я принял решение остаться в «Интере», чтобы продолжить расти. Я общался с Месси насчёт трансфера. Я был очень близок к переходу, но этого не произошло. Все решения оказались правильными, так как я стал чемпионом Италии.
Когда выступал в «Расинге», на меня вышел «Реал». Но я не захотел уезжать из Аргентины на тот момент. Я ещё не имел достаточно опыта и хотел сделать себе имя в аргентинском футболе. Переход в «Интер» произошёл в тот момент, когда я созрел для Европы», — рассказал Мартинес в интервью ESPN Argentina.
Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 44 матча во всех турнирах и отличился 17 раз.
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