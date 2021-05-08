Зидан и Гаттузо – основные претенденты на пост главного тренера «Ювентуса»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ювнетуса», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Сообщается, что Зидан — давняя цель президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, однако основной проблемой является высокая заработная плата специалиста, которая составляет € 12 млн за год. В связи с этим, Гаттузо, который может покинуть «Наполи» по окончании сезона, может стать более приемлемым вариантов для «Ювентуса».
Пирло возглавил «Ювентус» прошлым летом после увольнения Маурицио Сарри. В настоящее время «старая синьора» занимает третье место место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 69 очков. Чемпионов Серии A досрочно стал «Интер».
«Ювентус» потратит более € 40 млн на выплату зарплат Аллегри, Сарри и Пирло
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