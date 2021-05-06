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«Ювентус» потратит более € 40 млн на выплату зарплат Аллегри, Сарри и Пирло

«Ювентус» потратит более € 40 млн на выплату зарплат Аллегри, Сарри и Пирло
Футбол / Италия 0
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«Ювентус» продолжает выплачивать зарплатные компенсации бывшим главным тренерам клуба.

По данным IlBianconero.com, «старая синьора» потратит более € 40 млн на зарплату трём тренерам за 3 года.

Массимилиано Аллегри был уволен из «Ювентуса» летом 2019 года, после пяти выигранных подряд чемпионатов Италии под его руководством и двух финалов Лиги чемпионов. У него оставался ещё год по контракту, и он продолжал получать зарплату всё оставшееся время.

Маурицио Сарри заменил соотечественника, но также был уволен до истечения контракта, в августе 2020 года. Его соглашение действует до июня 2022 года, «Ювентус» продолжает выплачивать деньги в полном объёме. Расторжение контракта приведёт к полной выплате оставшейся суммы, а если Сарри примет предложение другого клуба, то соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию.

Действующий главный тренер клуба Андреа Пирло получает € 1,8 млн в год.

Напомним, что «Ювентус» набрал 69 очков в 34 матчах и занимает третье место в итальянской Серии А.

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