Игор Юкич: реальный эффект от работы Олича в ЦСКА можно будет увидеть в следующем сезоне

Тренер ЦСКА Игор Юкич рассказал о первых матчах клуба под руководством нового наставника красно-синих Ивицы Олича.



«Мы знали, что нам предстоит. Армейский клуб всегда ставит самые серьёзные цели. Ситуация выглядела непростой, к тому же у нас действительно было достаточно жёсткое начало. Каждый матч очень важен, команда всегда настроена только на победу. Осознавали, что времени на раскачку нет, практически сразу после нашего прихода начнутся игры. Сначала мы одержали три победы, и это было очень важно. Потом пошли соперники более высокого уровня. Как и предполагалось, мы столкнулись с проблемами. Нельзя сказать, что это стало сюрпризом. К сожалению, в команде сейчас немало травмированных игроков. И вообще много аспектов, в которых нам нужно прибавлять, развиваться. Безусловно, мы стараемся добиваться результата в тех матчах, которые остаются в нынешнем чемпионате. Но при этом хочу подчеркнуть самое главное: реальный эффект от работы Олича можно будет увидеть в следующем сезоне.



Поверьте, он действительно созрел для этой работы. Говорю как человек, который давно наблюдает за его развитием. Ивица три года провел в сборной Хорватии в качестве помощника Златко Далича и был очень важной фигурой в тренерском штабе. В том, что сборная блестяще выступила на чемпионате мира-2018 в России, заслуга Олича очень велика. На всякий случай напомню, что Ивица четыре года обучался на тренерских курсах УЕФА и получил лицензию Pro», — цитирует Юкича пресс-служба ЦСКА.

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