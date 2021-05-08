Куман — о дисквалификации: думаю, это что-то личное

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о своей дисквалификации на два матча. Ранее две апелляции каталонского клуба на данное решение были отклонены.



Нидерландский специалист получил дисквалификацию на две игры после удаления в матче 33-го тура с «Гранадой» (1:2). В судейском протоколе по матчу зафиксировано, что Куман сказал фразу «Что за тип?» (vaya personaje) в адрес четвёртого арбитра, за что и был удалён со скамейки «Барселоны». Тренер уже пропустил встречу с «Валенсией».



«Думаю, это что-то личное. Моё высказывание не было оскорблением, это не повод применять санкции и дисквалифицировать человека на два матча. Тут определённо есть что-то ещё», — приводит слова Кумана Marca.



Сегодня, 8 мая, «Барселона» проведёт матч чемпионата Испании с «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 17:15 мск. Куман не сможет руководить командой в этой игре.

Рональд Куман не будет руководить «Барселоной» в матче с «Атлетико»