Президент ФИФА Инфантино: клубам Суперлиги придётся столкнуться с последствиями

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что руководящие футбольные органы и клубы Суперлиги должны начать конструктивный диалог.
«Мы поддерживаем УЕФА в отказе от Суперлиги. Мы всегда будем против любых соревнований, которые не проходят под эгидой международных футбольных структур и угрожают принципу солидарности и единства. Сказав это, я считаю своим долгом выступить за то, чтобы стороны вступили в конструктивный диалог для поиска позитивных решений. Наша обязанность, как руководящего органа — сделать так, чтобы наши двери были открыты для всех.
Что касается санкций в отношении клубов Суперлиги, то есть независимые и компетентные органы, которые должны принимать эти решения. Не мне это комментировать. Очевидно, клубам придётся столкнуться с последствиями. Я уверен, что они об этом знают», — приводит слова Инфантино AS.
- 8 мая 2021
-
12:27
-
12:14
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:19
-
10:17
-
09:56
-
09:52
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
08:58
-
06:14
-
04:57
-
03:10
-
02:48
-
02:02
-
01:45
-
00:57
-
00:52
-
00:44
-
00:26
-
00:12
-
00:12