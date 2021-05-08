Президент ФИФА Инфантино: клубам Суперлиги придётся столкнуться с последствиями

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что руководящие футбольные органы и клубы Суперлиги должны начать конструктивный диалог.



«Мы поддерживаем УЕФА в отказе от Суперлиги. Мы всегда будем против любых соревнований, которые не проходят под эгидой международных футбольных структур и угрожают принципу солидарности и единства. Сказав это, я считаю своим долгом выступить за то, чтобы стороны вступили в конструктивный диалог для поиска позитивных решений. Наша обязанность, как руководящего органа — сделать так, чтобы наши двери были открыты для всех.



Что касается санкций в отношении клубов Суперлиги, то есть независимые и компетентные органы, которые должны принимать эти решения. Не мне это комментировать. Очевидно, клубам придётся столкнуться с последствиями. Я уверен, что они об этом знают», — приводит слова Инфантино AS.

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