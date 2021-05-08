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Экс-игрок «Ювентуса» и «Атлетико» Рубен Оливера завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Экс-игрок «Ювентуса» и «Атлетико» Рубен Оливера завершил карьеру из-за проблем с сердцем
Футбол / Италия 0

Бывший игрок «Ювентуса» и «Атлетико» Рубен Оливера объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

«Я больше не буду играть в футбол. Это не совсем моё решение, так как три недели назад у меня были диагностированы проблемы с сердцем. Я не хотел бы заканчивать карьеру так, потому что по-прежнему полон страсти к этому виду спорта. Поэтому я начну тренерскую деятельность», — приводит слова Оливеры Football Italia.

Последней командой уругвайского футболиста была «Априлия Расинг», за которую он выступал с 2018 по 2019 год. Ранее Оливера играл за такие клубы, как «Ювентус», мадридский «Атлетико», «Сампдория», «Дженоа», «Фиорентина» и другие команды. С 2001 по 2005 год Оливера вызывался в сборную Уругвая.

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