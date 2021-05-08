Сердар Азмун: Россия – очень хорошая страна для жизни!

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун ответил на вопросы российского посольства в Иране.



«Россия – очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!



В Казани мне показалось, что люди здесь менее эмоциональные, чем в Иране. А в Ростове и Петербурге они в этом плане оказались больше похожи на иранцев. Но самое главное, что в этих двух городах очень любят футбол. Этим люди здесь тоже напоминали моих соотечественников.



Не могу сказать, что у меня тут много друзей и что я общался с большим числом россиян. Но если судить по тем, с кем соприкасаюсь — люди в России очень хорошие. Они всегда были открыты со мной. Так что отмечу два качества россиян — серьёзность и откровенность.



Считаю, в России очень много чему можно научиться. Но для себя отметил такой момент — люди говорят то, что думают, и именно то, что хотят сказать. Считаю, что этому здесь тоже научился. Но вообще хочу сказать, что каждый день в России со мной происходит что-то интересное. Будь то тренировки в «Зените» или простая жизнь», — цитирует Азмуна «Матч ТВ».

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