«Лидс» уже на 13-й минуте открыл счёт в матче с «Тоттенхэмом». Видео

В матче 35-го тура «Лидс Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 25-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.
На 13-й минуте вингер хозяев Джек Харрисон с левого фланга прострелил во вратарскую «Тоттенхэма», где сначала защитник «шпор» Регилон едва не срезал мяч в свои ворота, но Уго Льорис среагировал на неожиданную срезку и отразил мяч, однако отскок получился прямо на ногу универсальному полузащитнику «Лидса» Стюарту Далласу, который мощным ударом загнал мяч под перекладину.
Это восьмой гол 30-летнего североирландца в нынешнем сезоне АПЛ.
«Тоттенхэм Хотспур» в 34 матчах набрал 56 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (47) идёт на 11-м месте.
В первом круге турнира «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Лидс Юнайтед» (3:0). Встреча состоялась 2 января 2021 года.
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