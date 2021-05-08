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«Оренбург» разгромил «Иртыш» и обеспечил себе второе место в ФНЛ

«Оренбург» разгромил «Иртыш» и обеспечил себе второе место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 41-го тура Футбольной национальной лиги «Иртыш» принимал «Оренбург». Встреча прошла на манеже стадиона «Красная Звезда» в Омске и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Голы за «Оренбург» забили Александр Эктов, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьёв и Джоэль Фамейе, успешно реализовавший пенальти.

«Оренбург» набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021, став недосягаемым для «Нижнего Новгорода» (84). «Иртыш» (35) — на 19-м месте. Ранее комиссия по лицензированию клубов отказала «Оренбургу» и нескольким другим командам в выдаче лицензий для участия в Российской Премьер-Лиге. До 12 мая клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

ФНЛ - Первый дивизион. 41-й тур
08 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
0 : 4
Оренбург
Оренбург
0:1 Эктов – 9'   0:2 Ткачук – 74'   0:3 Воробьёв – 78'   0:4 Фамейе – 87' (пен)
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