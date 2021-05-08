Вратарь «Уфы» Беленов: если скажу, как удаётся часто отбивать пенальти, — больше не поймаю
Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Напомним, в этой встрече Беленов отразил удар с пенальти в исполнении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Как удаётся часто отбивать пенальти? Если скажу — больше не поймаю. Хочется сказать спасибо болельщикам, мы это чувствуем, знаем, что мы небезразличны. Ничья с чемпионом — это хорошо, каждое очко на счету, каждый в команде бьётся из последних сил», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».
«Зенит» набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Уфа» (22) идёт на 14-м месте.
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ, Азмун не реализовал пенальти
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
17:05
-
16:54
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:22
-
16:21
-
16:02
-
16:01
-
15:54
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:36
-
15:27
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
14:46
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
14:12
-
13:55
-
13:54
-
13:41
-
13:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам