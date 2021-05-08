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Вратарь «Уфы» Беленов: если скажу, как удаётся часто отбивать пенальти, — больше не поймаю

Вратарь «Уфы» Беленов: если скажу, как удаётся часто отбивать пенальти, — больше не поймаю
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Напомним, в этой встрече Беленов отразил удар с пенальти в исполнении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Как удаётся часто отбивать пенальти? Если скажу — больше не поймаю. Хочется сказать спасибо болельщикам, мы это чувствуем, знаем, что мы небезразличны. Ничья с чемпионом — это хорошо, каждое очко на счету, каждый в команде бьётся из последних сил», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Уфа» (22) идёт на 14-м месте.

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ, Азмун не реализовал пенальти
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