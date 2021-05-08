«Есть некая горечь от результата». Семак высказался о ничьей с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче с «Уфой» (0:0).
«Непросто было с точки зрения прежде всего психологии в этой игре. В конце первого тайма не забили пенальти, тем не менее создали очень много хороших моментов. Жаль, что не смогли победить. Реализация иногда подводит. Без забитых мячей выиграть невозможно. Ребята — молодцы, старались, к сожалению, выиграть не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.
По качеству игры это был худший первый тайм в сезоне? Сложно сравнивать. Первый тайм не очень мне понравился. Много было брака, привыкали к полю. Вышли не с тем настроением, с которым нужно выходить и играть. Второй тайм был гораздо лучше. Почему Дуглас сыграл в центре обороны, а не Хотулёв? Хотулёв тоже вышел. Нам нужно смотреть те или иные комбинации, сочетания. Даём также молодым игрокам время, чтобы постепенно их втягивать. Почему молодых игроков выпустили не с первых минут? Мы всегда играем на победу — это раз. Мы играем и для себя — важно играть на победу в каждом матче, это вопрос уважения к самим себе и вопрос профессионализма.
Малкома и Жиркова на искусственное поле выпускать не опасались. Юре дали немного времени, поберегли его. Кроме того, следующий матч будет на натуральном газоне. У Малкома также нет никаких противопоказаний.
В Уфе чувствую прекрасно себя, когда мы побеждаем. Есть некая горечь от результата», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 8 мая 2021
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