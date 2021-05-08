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«Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 35-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт уже на второй минуте матча — полузащитник гостей Эберечи Эзе сделал пас в штрафную на нападающего Кристиана Бентеке, который метров с 12 в касание нанёс удар в дальний угол ворот, но мяч после рикошета от защитника «клинков» изменил траекторию и оказался в сетке, залетев в ближний угол.

Видео курьёзного гола Кристиана Бентеке

Окончательный счёт на 88-й минуте установил Эберечи Эзе.

Видео гола Эберечи Эзе

«Кристал Пэлас» в 34 матчах набрал 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте. У подопечных Роя Ходжсона есть матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
08 мая 2021, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Бентеке – 2'   0:2 Эзе – 88'
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