«Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 35-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Счёт был открыт уже на второй минуте матча — полузащитник гостей Эберечи Эзе сделал пас в штрафную на нападающего Кристиана Бентеке, который метров с 12 в касание нанёс удар в дальний угол ворот, но мяч после рикошета от защитника «клинков» изменил траекторию и оказался в сетке, залетев в ближний угол.
Видео курьёзного гола Кристиана Бентеке
Окончательный счёт на 88-й минуте установил Эберечи Эзе.
«Кристал Пэлас» в 34 матчах набрал 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (17) — на последнем, 20-м месте. У подопечных Роя Ходжсона есть матч в запасе.
- 8 мая 2021
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