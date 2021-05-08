Шварц: нас не устроил ничейный результат. Команда заслужила похвалы за игру в меньшинстве

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об итогах поединка 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива», закончившегося со счётом 0:0, а также выразил надежду о смягчении судейских решений в следующем сезоне.
«Добрый вечер (на русском). Только что разговаривал с ребятами, поблагодарил их за самоотверженный футбол. Мы сыграли с очень серьёзным соперником, у которого на прошлой неделе было первое поражение за долгое время. В первом тайме создали достаточно моментов, но не смогли забить. У нас получался прессинг, мы успешно сыграли на флангах. Было много подходов и остроты у ворот. Не удалось завершить атаки ударами. Во втором тайме было удаление, но наш футбол в меньшинстве заслуживает похвалы. Этот характер — очень важно. К сожалению, такой результат не очень нас устраивает.
Почему не использовали удары при такой погоде? Вы абсолютно правы, нужно было бить издалека. Но когда у нас был мяч, мы не принимали таких решений. Возможностей было много. Но мы достаточно успешно сыграли против ромба в центре поля «Локо».
Если говорить о последних матчах с «Химками» и «Рубином», у нас было много моментов. В Казани мы могли к перерыву вести со счётом 3:0. Нам нужно работать над завершением атак. Не могу сказать, что недоволен качеством игры.
Что касается судейства, не могу сказать ничего плохого, у меня нет претензий к арбитру. Футбол — контактная игра, и не нужно давать карточки после каждого фола. К сожалению, в РПЛ зачастую команды заканчивают матчи в меньшинстве. Я хотел бы, чтобы на следующий сезон были приняты решения, по которым жёлтые и красные карточки не всегда бы показывались», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 8 мая 2021
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