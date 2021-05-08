Кингсли Коман выиграл национальный чемпионат в десятый раз за последние девять лет

Мюнхенская «Бавария» досрочно оформила победу в чемпионате Германии благодаря поражению «РБ Лейпциг» во встрече с дортмундской «Боруссией» (2:3).
24-летний вингер команды Кингсли Коман завоевал 10-е чемпионство со своими клубами за 10 лет профессиональной карьеры. Его команды неизменно выигрывали национальное первенство. Вместе с «Пари Сен-Жермен» француз стал победителем Лиги 1 в сезонах-2012/2013 и 2013/2014, в составе «Ювентуса» одерживал победу в Серии А в сезонах-2014/2015 и 2015/2016 (выиграл трофеи в составах итальянского и немецкого клубов одновременно), а с 2016 года неизменно становился обладателем титула в немецкой Бундеслиге вместе с «Баварией».
В нынешнем сезоне Коман провёл 36 матчей во всех соревнованиях, отличившись шесть раз, а также сделав 13 голевых передач.
- 8 мая 2021
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