В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» со счётом 3:2. Благодаря этой победе мюнхенская «Бавария» досрочно завоевала чемпионство.

За два тура до завершения сезона Бундеслиги «Лейпциг» набрал 64 очка и отстаёт от «Баварии» (71), у которой есть матч в запасе, на 7 очков.

«Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд. Всего на счету мюнхенского клуба 31 трофей национального первенства (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999,2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Ближайшим преследователем «Баварии» по количеству трофеев является «Нюрнберг», на счету которого девять чемпионств. Дортмундская «Боруссия» выигрывала Бундеслигу восемь раз.