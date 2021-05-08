Облак: теперь не всё зависит от «Атлетико», но мы продолжим борьбу за титул

Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак подвёл итоги встречи с «Барселоной».



«Мы вышли на игру с невероятным настроем. Обе команды имели шансы на победу, хотели забрать три очка себе. Продолжим бороться, даже несмотря на то, что теперь не всё зависит от нас. «Реал» с «Севильей» будут играть между собой, одна из команд потеряет очки.



Есть ещё несколько игр в чемпионате, где каждый из клубов преследует свои цели: кто-то борется за выживание, другие — за еврокубки, третьи — за чемпионство. Нас ждёт непростая битва. Чемпионат выиграет тот, кто сможет лучше всех пройти это испытание.



Что касается перекладины в конце матча, то мы понимаем, кто такой Месси и что от него ждать. Великие игроки могут решить исход игры в любой момент и время», — цитирует слова Облака Marca.



Напомним, встреча 35-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Атлетико» завершилась со счётом 0:0. Каталонцы набрали 75 очков и находятся на втором месте в чемпионате, мадридский клуб (77) — на первой строчке турнирной таблицы.

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