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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико». «Реал» станет первым, если обыграет «Севилью»

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико». «Реал» станет первым, если обыграет «Севилью»
Футбол / Испания 0

В матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Барселоны» нанесли 12 ударов по воротам (семь — в створ), игроки «Атлетико» — 11 ударов по воротам (шесть — в створ).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Иван Муньос Перес.

«Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (75) — вторая. Мадридский «Реал» (74), находящийся на третьем месте, в 35-м туре сыграет с «Севильей» (70). В случае победы «сливочные» выйдут на первое место в таблице Примеры.

Испания - Примера. 35-й тур
08 мая 2021, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 0
Атлетико М
Мадрид
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