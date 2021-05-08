Зиеш ударом из-за пределов штрафной сравнял счёт в матче «Ман Сити» — «Челси». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Идёт 65-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.



На 63-й минуте полузащитник гостей Хаким Зиеш, находясь у линии штрафной, получил передачу от капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты и классно пробил низом в ближний угол, сравняв счёт.

Видео бильярдного удара Хакима Зиеша

Это всего второй гол 28-летнего марокканца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В случае победы сегодня «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. «Челси» (61) — на четвёртом месте.



В первом круге турнира «горожане» обыграли синих со счётом 3:1. Встреча состоялась 3 января 2021 года.