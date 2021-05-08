Олич: большую роль в победе сыграла скамейка запасных. Вышедшие игроки сделали разницу

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», в котором армейцы сумели обыграть команду Виктора Гончаренко со счётом 3:1.



«Начали не так, как договаривались. Слишком уважали соперника, но после 0:1 сравняли, сыграли сильный второй тайм. Очень доволен игрой на протяжении всего матча, кроме отрезка до гола в наши ворота.



Я сразу говорил, что Эджуке — игрок, который может делать разницу на поле. Когда он набирает скорость и идёт за спины, он самый сильный и лучший на поле. Когда мяч в ногах, он не так силен. С первых тренировок мы работали и над забеганиями, и над ударами, и над подачами. Но это долгий процесс. У него есть качество. Видно, что набрал форму в последнее время. Будем продолжать работать, особенно над забеганиями за спину.



Большая разница в сегодняшней игре и в других играх — дело в скамейке. Раньше у нас было практически только 11 игроков. Тяжело играть без замен. А сегодня у нас был большой выбор игроков. Те, кто вышли на замену, сделали разницу. Это главная причина. Влашич — очень важный игрок в этой команде. У нас ещё одна игра, пока он с нами не тренировался. Посмотрим, сможет ли он сыграть. Если нет, то у него ещё Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем вместе работать и работать полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу. Если уйдёт, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь, он с нами.



Дзага повышает свою форму, поднимает уровень. На тренировках это видно. Он сильный, пытается улучшить свой удар. Чувствует себя всё лучше и лучше. Он перед этой игрой приболел на два-три дня, но свою работу сделал. Дзага — важный и опытный игрок, который нужен каждому тренеру, который усилит нашу команду. У нас впереди ещё одна игра. Для него главное — оставаться здоровым. А дальше — посмотрим.



Что касается Чалова, то каждый игрок, у которого есть качества, — конкурент для другого игрока. Это хорошо. Рондон сегодня сыграл отлично, все сыграли на команду. Да, Чиди делал разницу, но выиграла команда. Я был с 11 игроками, а сейчас есть «скамейка». Очень важно, чтобы у нас было больше, чем два нападающих», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.