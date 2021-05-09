Ерохин: в Уфе всегда непросто играть

Полузащитник «Зенита» Алексей Ерохин прокомментировал ничью в матче с «Уфой» (0:0).

«Здесь всегда непросто играть. Во-первых, «Уфа» — очень организованная команда, хорошо играет в обороне. Во-вторых, мы свою задачу решили, а хозяевам нужно бороться за то, чтобы покинуть зону вылета. Сложный матч, мы хотели забить, у нас были моменты, пенальти, перекладина, но вратарь хорошо сыграл.



Думаю, что поле одинаково для обеих команд. Конечно, здесь тепло, погода отличная. Когда мы прилетели, было немного удивительно наблюдать людей в футболках на улице — для нас это немножко непривычно. А во время матча была вполне футбольная погода.



Повлияло ли чемпионство? Всегда приятно тренироваться в такой атмосфере. Сразу после матча у нас было празднование, а после начали спокойно готовиться к следующей игре. Некоторым ребятам дали паузу, некоторые восстанавливаются. Приятно тренироваться в статусе чемпиона России — нет напряжения.



«Уфа» — крепкая команда, которая уже не первый год играет в Премьер-Лиге и всегда доставляет много проблем лидерам, да и сами они часто стремятся в зону еврокубков. Этот сезон, конечно, для них тяжело сложился, но последние матчи они достаточно качественно проводили и забили много мячей — например, с тем же «Спартаком».



На церемонии награждения мой сын выглядел чуть ли не самым счастливым? Можно сказать, что всё, что мы делаем, мы делаем для наших детей. Хотелось бы, чтобы он запомнил этот момент. Конечно, он ещё маленький, но, возможно, что-то запомнит и какие-то приятные моменты отложатся у него в голове. Это стало традицией — приходить с ним на стадион на церемонию награждения. Это очень хорошая традиция, всё происходит очень по-доброму, дети радуются, играют и общаются друг с другом. Всё было классно!» — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».