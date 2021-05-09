Агуэро извинился за незабитый пенальти «паненкой» в матче «Манчестер Сити» — «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро извинился за незабитый пенальти в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:2). Агуэро решил исполнить удар в стиле «паненки» — удар получился откровенно слабым и неудачным, и вратарь «Челси» Эдуард Менди легко забрал мяч в руки.

«Хочу извиниться перед товарищами по команде, сотрудниками и болельщиками за то, что не забил пенальти. Это было плохое решение, и я беру на себя всю ответственность», — написал Агуэро в своём «твиттере».

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. «Челси» (64) — на третьем месте.