Агуэро извинился за незабитый пенальти «паненкой» в матче «Манчестер Сити» — «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро извинился за незабитый пенальти в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:2). Агуэро решил исполнить удар в стиле «паненки» — удар получился откровенно слабым и неудачным, и вратарь «Челси» Эдуард Менди легко забрал мяч в руки.
«Хочу извиниться перед товарищами по команде, сотрудниками и болельщиками за то, что не забил пенальти. Это было плохое решение, и я беру на себя всю ответственность», — написал Агуэро в своём «твиттере».
«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. «Челси» (64) — на третьем месте.
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