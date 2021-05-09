Клопп: место в топ-4 всё еще реально для «Ливерпуля»

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся заключительный матч субботней программы 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат.
«Игра получилась хорошей, но сложной для нас. Мы догадывались о трудностях, поэтому готовы были выложиться на все 100%. Собственно, благодаря упорной работе, мы и забили первый гол. У соперника были моменты после контратак, но Алисон здорово выручал команду. Во втором тайме „Саутгемптон“ не сдавался, они продолжили давить. Нам удалось удержать победу, не всегда так происходило в этом сезоне. Многое в матче предопределяли стандартные положения, у соперника ведь было преимущество в росте. В любом случае, главное что мы победили. Всё остальное не имеет значения.
Борьба за место в четвёрке? Мы участвуем. Это сложно, но не невозможно. „Ливерпуль“ постарается, посмотрим, приведёт ли это к успеху», — приводит слова Клоппа BBC.
«Ливерпуль» в 34 матчах набрал 57 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон, на шесть очков (у красных есть матч в запасе). «Саутгемптон», в свою очередь, набрав 37 очков, находится на 16-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед».
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