Румменигге: Флик пользуется большим спросом из-за своих успехов

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о наставнике мюнхенцев Ханс-Дитере Флике.
«Ханси идеально бы подошёл на роль главного тренера сборной Германии. Можно лишь настоятельно рекомендовать сторонам достигнуть договорённости в данном вопросе как можно скорее. Ханси пользуется большим спросом из-за своих успехов. В любом случаю, будет действительно драматично, если Флик возглавит какой-нибудь другой европейский клуб, а не сборную Германии», — приводит слова Румменигге Sky Germany.
Напомним, пост главного тренера сборной Германии летом, по окончании чемпионата Европы, покинет Йоахим Лёв. В свою очередь, Флик уже объявил, что уйдёт из мюнхенской «Баварии» в конце сезона. Новым наставником мюнхенцев станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг».
- 9 мая 2021
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