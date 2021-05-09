Румменигге: Флик пользуется большим спросом из-за своих успехов

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о наставнике мюнхенцев Ханс-Дитере Флике.



«Ханси идеально бы подошёл на роль главного тренера сборной Германии. Можно лишь настоятельно рекомендовать сторонам достигнуть договорённости в данном вопросе как можно скорее. Ханси пользуется большим спросом из-за своих успехов. В любом случаю, будет действительно драматично, если Флик возглавит какой-нибудь другой европейский клуб, а не сборную Германии», — приводит слова Румменигге Sky Germany.



Напомним, пост главного тренера сборной Германии летом, по окончании чемпионата Европы, покинет Йоахим Лёв. В свою очередь, Флик уже объявил, что уйдёт из мюнхенской «Баварии» в конце сезона. Новым наставником мюнхенцев станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг».

Флик: стать тренером сборной Германии — нечто особенное, но у меня есть и другие варианты