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«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертона» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини, Форнальс, Соучек, Лингард, Бенрахма, Антонио.

Запасные: Рэндольф, Бальбуэна, Джонсон, Фредерикс, Огбонна, Ковентри, Ярмоленко, Одубеко, Боуэн.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Коулман, Динь, Кин, Мина, Аллан, Сигурдссон, Дэвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запасные: Ольсен, Холгейт, Нкунку, Дукуре, Бернард, Гомеш, Делф, Кинг, Айуоби.

Подопечные Карло Анчелотти в 33 матчах набрали 52 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (58) — на пятом месте (сыграв на один матч больше «ирисок»).

Матч первого круга «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 1 января и завершился победой лондонцев со счётом 1:0.

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