«Юргорден» с Васютиным потерпел первое поражение в чемпионате Швеции

В матче 5-го тура чемпионата Швеции «Юргорден» проиграл «Дегерфорсу». Встреча проходила на стадионе «Стара Валла» в Дегерфорсе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола забил нападающий «Дегерфорса» Виктор Кай Эдвардсен в концовке встречи. Российский голкипер «Юргордена» Александр Васютин провёл на поле всю встречу.



«Юргорден» набрал 12 очков в пяти встречах нового сезона чемпионата Швеции и занимает первое место в турнирной таблице. Васютин в этих матчах пропустил четыре гола.



Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.