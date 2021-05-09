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«Юргорден» с Васютиным потерпел первое поражение в чемпионате Швеции

«Юргорден» с Васютиным потерпел первое поражение в чемпионате Швеции
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура чемпионата Швеции «Юргорден» проиграл «Дегерфорсу». Встреча проходила на стадионе «Стара Валла» в Дегерфорсе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола забил нападающий «Дегерфорса» Виктор Кай Эдвардсен в концовке встречи. Российский голкипер «Юргордена» Александр Васютин провёл на поле всю встречу.

«Юргорден» набрал 12 очков в пяти встречах нового сезона чемпионата Швеции и занимает первое место в турнирной таблице. Васютин в этих матчах пропустил четыре гола.

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

Швеция - Аллсвенскан. 5-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Дегерфорс
Дегерфорс
Окончен
2 : 0
Юргорден
Стокгольм
1:0 Kaj Edvardsen – 85'   2:0 Kaj Edvardsen – 90+2'
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