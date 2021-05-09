«Шахтёр» обыграл «Ингулец» в заключительном матче сезона УПЛ
В матче 26-го тура украинского чемпионата донецкий «Шахтёр» переиграл «Ингулец». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:0.
На 16-й минуте единственный гол забил полузащитник донецкой команды Тете, ему ассистировал Алан Патрик.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным. Ассистенты — Владимир Думенко и Максим Чос. Резервный арбитр — Александр Дердо.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины «Шахтёр» набрал 54 очка и занял второе место в турнирной таблице. Донецкая команда отобралась в квалификацию Лиги чемпионов. «Ингулец» (26) занял 12-е место. Чемпионом Украины стало киевское «Динамо», которое набрало 65 очков. Третье место заняла «Заря» (50).
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