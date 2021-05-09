«Реал» спасся от проигрыша «Севилье» в концовке и обогнал «Барселону»

В матче 35-го тура испанской Примеры «Севилья» сыграла вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:2.
На 22-й минуте счёт открыл Фернандо. После розыгрыша штрафного и навеса Иван Ракитич сделал скидку головой, Фернандо обработал мяч, с помощью ложного замаха ушёл от Каземиро и пробил под дальнюю штангу. На 67-й минуте Марко Асенсио сравнял счёт. Карим Бензема прорвался по центру к штрафной, прострелил направо, мяч был выбит, но атака пошла вторым темпом. Тони Кроос закрутил мяч на Асенсио, который обработал его и послал низом под штангу.
На 78-й минуте «Севилья» вышла вперёд. Иван Ракитич мощным ударом с «точки» отправил мяч в правый нижний угол ворот, а Тибо Куртуа прыгнул в другую сторону. В добавленное время Тони Кроос сравнял счёт.
«Севилья» набрала 71 очко и занимает четвёртое место в таблице Примеры. «Реал» (75) занимает второе место. Мадридцы опережают «Барселону» (75) по личным встречам.
- 10 мая 2021
-
00:43
-
00:28
-
00:15
-
00:01
- 9 мая 2021
-
23:51
-
23:38
-
23:30
-
23:19
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:42
-
22:34
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:23
-
21:19
-
21:15
-
20:57
-
20:46
-
20:39
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:56
-
19:53