«Реал» спасся от проигрыша «Севилье» в концовке и обогнал «Барселону»

В матче 35-го тура испанской Примеры «Севилья» сыграла вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:2.

На 22-й минуте счёт открыл Фернандо. После розыгрыша штрафного и навеса Иван Ракитич сделал скидку головой, Фернандо обработал мяч, с помощью ложного замаха ушёл от Каземиро и пробил под дальнюю штангу. На 67-й минуте Марко Асенсио сравнял счёт. Карим Бензема прорвался по центру к штрафной, прострелил направо, мяч был выбит, но атака пошла вторым темпом. Тони Кроос закрутил мяч на Асенсио, который обработал его и послал низом под штангу.

На 78-й минуте «Севилья» вышла вперёд. Иван Ракитич мощным ударом с «точки» отправил мяч в правый нижний угол ворот, а Тибо Куртуа прыгнул в другую сторону. В добавленное время Тони Кроос сравнял счёт.

«Севилья» набрала 71 очко и занимает четвёртое место в таблице Примеры. «Реал» (75) занимает второе место. Мадридцы опережают «Барселону» (75) по личным встречам.